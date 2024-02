Anna Falchi | scuse a Sinner | “Io sbadata | ho googlato e per sbaglio mi è uscito…”

Anna Falchi prova a fare un mea culpa per le sue dichiarazioni su Jannik Sinner , che aveva criticato per la decisione di non accettare l’invito per ... (open.online)

Le scuse della showgirl: "Ho detto semplicemente che sarebbe stato bello se fosse andato a Sanremo per essere omaggiato" ...La conduttrice aveva criticato il tennista per la sua scelta di non prendere parte al Festival di Sanremo 2024 ...In un coro unanime di elogi e apprezzamenti per la vittoria di Sinner agli Australian Open e per un campione dentro e fuori dal campo si era distinta Anna Falchi, duramente critica per il suo rifiuto ...