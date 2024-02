“Anita | tu mi piaci” Momento confessione al Grande Fratello | “Te lo voglio dire”

(Di lunedì 5 febbraio 2024), dichiarazione inattesa del concorrente adOlivieri. Ormai manca pochissimo alla nuova puntata di stasera, lunedì 5 febbraio. Nella Casa c’ètrepidazione per capire se davvero Giuseppe Garibaldi rientrerà dopo ilspavento e l’intervento dell’ambulanza. Tutto dovrebbe filare liscio, ma in questi casi la prudenza non è mai troppa. Inoltre c’è da capire chi uscirà tra Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Stefano Miele. In base ai sondaggi l’attrice non rischia nulla, dall’alto del suo 58% di voti. A seguire ci sono Vittorio (17%) e Letizia (15%). Ultimo e quindi a forte rischio eliminazione c’è Stefano con il 10% delle preferenze. Proprio lo stilista nelle ultime ore è stato protagonista di una clip sorprendente con...

Stasera, lunedì 5 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, Stefano Miele ha deciso di affrontare Anita ...La cuoca ha infatti subito detto allo stilista che si sarebbe trovato bene con Anita: “Lei non vuole piacere per forza e poi non te le manda a dire” . Insomma, di tanto in tanto all’interno della casa ...Rosy, che si sente chiamata in causa, sottolinea: "Lei non vuole piacere per forza e poi non te le manda a dire" sorridendo ai due ragazzi. Stefano rinnova la sua dichiarazione e abbraccia Anita, ...