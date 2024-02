Ancona | non c’è pace per il club La città chiede maggiore chiarezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La sconfitta di Alessandria contro la Juve Next Gen è benzina sul fuoco della contestazione all’, squadra e società. L’irritazione e il disappunto della tifoseria, che si riscontrano sui social e che trovano riscontro nel duro comunicato emesso dalla Curva Nord, vanno al di là della prova della squadra contro i bianconeri, prestazione generosa per quasi un’ora, ma coincisa con l’ennesima sconfitta che mina il cammino dei dorici verso la salvezza diretta. Le ragioni della situazione nascono dalle decisioni della scorsa estate, si nutrono di un cammino molto altalenante della squadra – 9 punti in 10 partite con Donadel, 16 in 15 con Colavitto – e culminano con la pessima figura fatta dalla dirigenza al mercato di gennaio. Con il presidente Tony Tiong che il 21 gennaio dichiara di aver dato indicazioni al diesse Micciola per acquistare altri due giocatori ...