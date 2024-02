Analisi tattica Inter-Juventus 1-0 | Inzaghi di corto muso obbligato

(Di lunedì 5 febbraio 2024)di, terminata 1-0 grazie all’autogol di Gatti a San Siro. Un’altra vittoria di misura dopo Firenze di enorme valore per la squadra di, che tenta la prima fuga stagionale. Una (non) lezione di “” allegriano da allievo che supera il maestro. Di seguito la breve, a caldo, della partita giocata dall’diin Serie A PREPARAZIONE – Formazione non scontata, di più. L’di Simonea San Siro è esattamente quella attesa da Massimiliano Allegri che, allo stesso modo, schiera laprevista. Un inizio senza preche quasi spiazza. ...

Olivier Giroud e Romelu Lukaku , punte centrali di questo Milan-Roma , a volte restano troppo isolati in avanti e non ricevono rifornimenti (pianetamilan)

umeri del presente, previsioni tattiche su quel che potrà essere la partita in arrivo, uno sguardo sul passato e uno sul duello che potrebbe decidere le sorti dell’incontro. Per arrivare preparati a o ...L'ampia disponibilità e la qualità dell'intelligenza artificiale generativa sarà la causa principale di un cambiamento epocale negli attacchi e nelle tattiche di phishing.La sfida tra Atalanta e Lazio, prevista per domenica allo Stadio Gewiss, rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre nella loro corsa alla qualificazione alla Champions League. Questo inco ...