Amore Cia | La pizza con farina di grillo? Si farà Tocca a noi agricoltori difendere la qualità del nostro lavoro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “Lacon ladimolto probabilmente si. Ma noivogliamo lavorare per far capire ai consumatori che è molto meglio mangiare lacon le farine tradizionali”. Lo ha affermato Raffaelepresidente in Campania della Cia (Confederazione Italiana), spiegando anche i tanti fronti su cui gli, che sono in protesta in questi giorni, lavoreranno su diversi aspetti dei cambiamenti che stanno nascendo. “Laalladi– sottolinea – molto probabilmente non ci riusciremo a evitare che nasca, ma dobbiamo poter lavorare per spiegare bene ladi quello che produciamo nei nostri campi. Questo è ...