Amici | i complimenti di Eleonora Abbagnato a Nicholas | scatta la discussione con la Celentano

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nel pomeriggio di ieri è andata in onda un nuovo appuntamento del pomeridiano di. Anche questa volta non è mancato lo scontro tra AlessandraBorgogni, allievo di Raimondo Todaro. In questa puntata a far accendere laè stato il giudizio di, giudice della gara di ballo. SI ACCENDONO GLI L'articolo