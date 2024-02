Amici 23 | Simone Galluzzo | Le prime parole dopo l' eliminazione dal talent show

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 febbraio 2024)è stato eliminato da23: la sofferta decisione è stata presa dal suo insegnate Emanuel Lo.non è più un allievo di23: il ballerino è stato eliminato daldurante la puntata del 4 febbraio. La difficile decisione è stata presa dal suo insegnante, Emanuel Lo. Il coreografo ha sottolineato che, nonostante i progressi del ragazzo, non lo considera pronto per la fase finale del programma. L'dida23 Ieri23 è stato caratterizzato da due momenti significativi: Alessandra Celentano ha consegnato la maglia per il serale a Dustin, come rivelato nelle anticipazioni del programma, e ...