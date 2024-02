Amici 23 | Ayle in estrema difficoltà | “Voglio lasciare la scuola” La reazione di Anna Pettinelli

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Come mostrato nell’odierno daytime di23,ha avuto un momento diche lo ha portato a manifestare la volontà dila. Tutto è partito quando, nella puntata di domenica, il cantante non è riuscito ad eseguire il suo inedito, sostenendo che la tonalità fosse sbagliata. Dopo che la vocal coach Lalla ha accertato che in realtà “si è sbagliato lui, la tonalità era giusta, il tune era giusto…quindi molto probabilmente si è confuso“,ha voluto incontrare la sua coachper informarla della sua volontà diil talent show. “Sono qui per dirti una cosa non bella…Ho preso una scelta definitiva“, ha esordito il cantautore. A quel punto la prof. ha tentato di ...