Amandola | altri fondi per l’ospedale

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il nuovo ospedale di, la principale opera delle ricostruzione post sisma del 2016 nell’area del cratere marchigiano, ha ottenuto un ulteriore finanziamento di 3,2 milioni di euro. E’ stato il Commissario alla ricostruzione Guido Castelli ad annunciarlo: soldi che serviranno a coprire i costi aggiuntivi di un’opera fondamentale per tutto il territorio montano. Il nuovo ‘ospedale dei Sibillini’, ricostruito in una nuova area più facilmente accessibile vale a dire Pian di Contro, è costato quasi 33 milioni di euro, compreso il finanziamento per il pre triage di 1,4 milioni. La struttura, dotata dei più recenti sistemi antisismici ed energeticamente sostenibile, si estende su una superficie di circa 9.000 metri quadrati e sarà dotata di 73 posti letto (30 in area degenza e 40 in Rsa) e attrezzature di ultima generazione per fornire un servizio sanitario completo e ...