Amadeus | giusta marcia trattori | su palco

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 15.20 "Trovola protesta deiper il diritto al lavoro. Se vengono,li accolgo". Così, alla conferenza stampa per il Festival di Sanremo. "Sono innamorato di Sanremo, ma tutto deve finire.5 anni sono sufficienti per chiudere con una festa bellissima".Dice di "non aver ricevuto pressioni in Rai per un festival meloniano.I miei festival non sono schierati. Attaccato in passato sia da destra che da sinistra". Tra gli ospiti,la madre del giovane musicista ucciso a Napoli e un brano di Massini-Jannacci per i morti sul lavoro