Amadeus lancia Sanremo | «Trattori qui? Protesta giusta | ma nessun contatto» Fiorello provoca | «Bello se venissero»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È ufficialmente iniziata la settimana del Festival di. In attesa dell’inizio vero e proprio di domani sera sul palco dell’Ariston, oggi è il giorno della conferenza stampa. A rispondere alle domande dei giornalisti sono, per ilnto anno consecutivo nelle vesti di conduttore e direttore artistico, e Marcello Ciannamea, direttore dell’intrattenimento Prime Time della Rai. «Sembra di tornare al 2020, fa un bell’effetto», esordisce subito. Poco dopo l’inizio della conferenza stampa, irrompe in sala anche: «Da domani mi devo abituare a un nuovo fuso orario. Purtroppo non riesco più a dormire», scherza il comico. E poi, indicandoe Alberto Biancheri (sindaco di), aggiunge: «Finiscono insieme, sono all’ultimo ...