Altro che crisi | le vacanze di Natale sono state un successo per turisti ed albergatori

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L'atmosfera natalizia del 2023 ha portato con sé non solo un'esplosione di festività, ma anche un aumento significativo delle spese degli italiani. A fare da capofila del trend, i dati forniti dalla Coldiretti attraverso l'indagine "Ilsulle tavole degli italiani" che tracciano un ritratto dettagliato di questa tendenza in crescita, con una cifra complessiva che si avvicina ai 3 miliardi di euro di spesa per il solo comparto alimentare. Un incremento, rispetto all'anno precedente, fortemente atteso dai comparti commerciali e che ha rivelatore una propensione degli italiani a investire in modo più consistente durante le celebrazioni natalizie. Nonostante si parli dieconomica, dunque, il- e il conseguente periodo dei saldi - non sembrano aver frenato il portafoglio degli italiani. L'analisi dettagliata delle ...