Altro che "corto muso", l'Inter ha dominato. Ma il campionato è ancora aperto, ecco perché (Di lunedì 5 febbraio 2024) Per il gioco che si è visto a San Siro e le occasioni avute dai nerazzurri l'1-0 finale è un risultato striminzito. La foto della partita attraverso i due portieri: Szczesny migliore in campo per i bianconeri, Sommer ha fatto lo spettatore. Ma nonostante i 4 punti di vantaggio in classifica e una partita da recuperare per i nerazzurri, il campionato non è finito

" Dopo l'intervista a caldo rilasciata a DAZN, Simone Inzaghi fa tappa nella sala conferenze di San Siro per approfondire ulteriormente i temi di Inter-Juve, una partita vinta 1-0 che ...

