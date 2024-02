Altre misure per frenare il crollo delle Borse in Cina

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Dopo la stretta sulle vendite allo scoperto, lasta inasprendo l'operatività a carico degli investitori istituzionali nazionali e di alcune unità offshore negli sforzi per arginare il tracollo dei listini azionari alimentato dalla sfiducia nei confronti dell'economia. Lo riporta Bloomberg, citando fonti vicine al dossier. Chiudendo oggi a -1,02% e a -3,93%, gli indici Composite di Shanghai e di Shenzhen hanno portato le perdite da inizio anno, rispettivamente, a circa il 10% e il 20%. Le mosse per stabilizzare i mercati riguardano anche gli swap transfrontalieri usati per vendere allo scoperto le azioni di Hong Kong.

