Alta tensione dietro le sbarre Due detenuti creano il caos | Devastato un altro reparto

(Di lunedì 5 febbraio 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese)nella Casa circondariale di Busto Arsizio. Su quanto è avvenuto l’giorno nella struttura in via per Cassano fa sapere Alfonso Greco, segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: "Duedi nazionalità straniera, assegnati in Sezione ordinaria “chiusa“, hanno, con bastoni rudimentali,il corridoio del, utilizzando anche un idrante". Non solo: "Hanno minacciato per più di un’ora di uccidere chiunque entrasse e solo verso le 17 l’emergenza è rientrata". Quanto alla situazione dei due, fa sapere ancora Greco "uno dei due doveva scontare il 14 bis, articolo dell’Ordinamento penitenziario volto alla tutela di particolari esigenze di sicurezza legate al comportamento dei ...