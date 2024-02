Allerta smog Emilia Romagna | oltre 20 giorni di bollino rosso | ecco fino a quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Bologna, 5 febbraio 2024 – La cappa die di nebbia non lascia letteralmente respiro all’e arriva addiritturaalla costa. La zona rossa, con le misure emergenziali antiattive, sarà valida almeno per altri due, quindial 7 febbraio compreso, giornata del prossimo controllo. Questo perché le previsioni Arpae mettono in conto concentrazioni alte delle Pm10 anche per le prossime ore e poi perché l’anticiclone e l’assenza di piogge non ha permesso un ricambio d’aria, né la possibilità di ridurre le elevate concentrazioni di polveri sottili presenti nell’atmosfera. Secondo le previsioni meteo, però, un "importante cambiamento delle condizioni meteo" è atteso da venerdì 9, "arriverà una intensa perturbazione ...