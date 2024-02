Allenamenti quotidiani | ritiri | esami universitari | sedute per gestire lo stress | shopping con le amiche La più giovane campionessa della Nazionale di scherma ha un obiettivo | salire sul podio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Martina Favaretto è unaschermitrice italiana, specialista del fioretto. Nata a Camposampiero, Padova, il 15 novembre 2001, ha iniziato a tirare diquando aveva 7 anni: «Per me era, come è giusto che sia, solo un bellissimo gioco». Dopo aver scalato le classifiche Under 14, Under 17 e Under 20, si è guadagnata un posto da professionista in forza alle Fiamme Oro. Tra le ultime medaglie conquistate, ci sono un argento e un bronzo negli individuali e l’oro nel fioretto a squadre, rispettivamente agli Europei e ai Mondiali 2023. Si è qualificata con lafemminile diaidi. ...