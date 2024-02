Allegri ammette | «Inter poteva raddoppiare Buttate occasioni»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024)dopo-Juventus è tornato a commentare la vittoria dei nerazzurri a San Siro. Il tecnico bianconero in un’vista a GR 1 Sportla superiorità dei nerazzurri. ANALISI ONESTA – Massimilianoanalizza così la partita vinta dall’contro la sua Juventus: «Il primo tempo è rimasto bloccato, c’è stato il gol, poi l’occasione di Thuram in contropiede e una per noi con Vlahovic. Nel secondo tempono fare il 2-0, noimo fare l’1-1 buttando qualche palla di troppo vicino l’area, però i ragazzi hanno fatto una buona prestazione. L’merita il primato in classifica, però gli episodi decidono spesso le partite e questo è il bello del calcio. Da tre anni la Juventus non giocava una partita del ...