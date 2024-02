Alleanza Antispreco | il progetto di Eco dalle Città per combattere la povertà e lo spreco alimentare a Milano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Oggi a, presso Palazzo Marino, in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro lo, sono state presentate le nuove iniziative di Food Policy che hanno l’obiettivo di potenziare i punti di raccolta e coinvolgere i mercati dellaper contrastare lae lo. Abbiamo chiesto a Luigi Vendola, giornalista ambientale e coordinatore responsabile delle attività di recupero, di raccontarci uno dei progetti che ha vinto il bando della Food Policy di. Vendola, lei fa parte dell’Associazione Eco, che è capofila di uno dei progetti che partiranno a. Ci racconti in cosa consiste il? Il ...

Ci racconti in cosa consiste il progetto Il progetto si chiama Alleanza Antispreco e per l’appunto riunisce tutti i principali soggetti che a Milano si occupano di contrastare lo spreco alimentare.Mentre proprio oggi, 5 febbraio 2024, prende il via a Milano il progetto Alleanza Antispreco che riunisce i principali protagonisti milanesi del contrasto allo spreco alimentare per azioni coordinate ...