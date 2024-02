Alimentare | Garofalo conferma la presenza a Gragnano Città della Pasta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il Pastificio, storica azienda die membro del Consorzio di TuteladiIGP, rinnova la sua partecipazione a, in scena adall’8 al 10 settembre 2023. Giunta alla 21esima edizione,è la kermesse gastronomica organizzata e promossa dal Consorzio di TuteladiIGP. Un’occasione unica per offrire un’esperienza culinaria tra gusto, storia, arte e cultura e avvalorare la tradizione e l’evoluzione in cucina di un prodotto di eccellenza come la. Il Pastificio ...