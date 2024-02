Alessio Falsone | chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello | spunta un video che fa discutere

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 5 febbraio 2024)è un imprenditore di origine milanese. Il suo campo principale è quello della ristorazione, ma non disdegna nemmeno il mondo del calcio. Infatti, è stato attaccante in serie C, nel Milazzo: tutte le curiosità suldel, chi è ildelNel novembre 2022,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.