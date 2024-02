Alessandra Amoroso e il trauma della perdita dei capelli | ecco cosa è successo alla cantante

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ad? In passato laha sofferto didia causa dell’alopecia; convivere con questa patologia compromette molti aspettivita di chi ne soffre. L’alopecia è una condizione di salute che portadiradazione deie dei peli, in maniera anomala. Chi soffre...

Sono 30 le canzoni in gara a Sanremo 2024 . La 74esima edizione del Festival va in scena dal 6 al 10 febbraio, condotta da Amadeus, che per il quinto ... (ilmessaggero)

Alessandra Amoroso è pronta a partecipare al Festival di Sanremo 2024 . La cantante sarà per la prima volta in gara alla rassegna canora, seppure è ... (ilcorrieredellacitta)

Martedì al via il Festival: due donne si contendono il trionfo nelle quote antepost, subito fuori dalle prime tre posizioni i Negramaro (8,00). ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) - Martedì al via il Festival: due donne si contendono il trionfo nelle quote antepost, subito fuori dalle prime tre posizioni i ... (liberoquotidiano)

Alessandra Amoroso è per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con il brano “Fino a qui”. «Sanremo lo sto vivendo serenamente, sto cogliendo tutto il bello che c'è in questo delirio. Ho un ...Segrate, 5 febbraio 2024 - Grande successo per il Party super esclusivo con cui Tv Sorrisi e Canzoni ha dato il via, come da tradizione, domenica 4 febbraio alla settimana più attesa dal mondo della m ...Alessandra Amoroso: chi è il suo fidanzato Valerio Pastore. Lui è un tecnico del suono, i due insieme dall'estate scorsa ...