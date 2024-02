Alcantara ’va su tutto’ Dopo le auto l’obiettivo è il lifestyle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È L’AZIENDA ITALIANA che produce e commercializza in tutto il mondo l’omonimo materiale di lusso, rinomato per le sue proprietà estetiche, sensoriali e funzionali, frutto di una tecnologia unica e proprietaria e protetta da numerosi brevetti industriali. Un campione del made in Italy che fa tutto nel nostro Paese dalla sua nascita poco più di cinquant’anni fa con il quartier generale di Milano e i 450mila metri quadrati dell’innovativo stabilimento umbro di Nera Montoro in provincia di Terni, ma con un’anima giapponese. Perché l’azienda che da anni riveste non solo i sedili delle più famosemobili del mondo, targate Audi, Bmw, Lexus piuttosto che Stellantis o Maserati, gli arredamenti d’interno e il fashion, dai vestiti alle borse, piuttosto che tanti altri oggetti delcompresi jet, yacht, track e i prodotti ...