Albertosi racconta la telefonata che gli ha salvato la vita | “Mi dissero ‘devi operarti al cuore’ Oggi sto benissimo”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A metà dicembre scorso l'ex portiere della Nazionale,84enne, ha subito un intervento molto delicato a causa di uno scompenso cardiaco preoccupante. "Mi arrivò la chiamata del professor Castriota. Il primo pensiero è stato 'non passerò le feste in famiglia' e invece mi sono dovuto ricredere".

