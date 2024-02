Albertosi operato alla valvola mitrale | “Dopo due giorni ero già a casa”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Cotignola (Ravenna), 5 febbraio 2024. “Paura per un intervento al cuore a 84 anni? No, ero tranquillo perché nelle mani giuste e affidato ad un’eccellenza”. Così Ricky, gloria del calcio italiano, campione d'Europa nel ‘68 e vicecampione del mondo nel ’70, racconta l’intervento mininvasivo per la riparazione dellaa cui è stato sottoposto al Maria Cecilia Hospital di Cotignola. Un intervento, eseguito a metà dicembre dall'équipe del professor Fausto Castriota, perfettamente riuscito consentendo all’ex portiere della Nazionale nonché del Milan, del Cagliari e della Fiorentina, di tornaresua quotidianità. “Di numeri uno – commenta la moglie di Ricky – me ne intendo, per questo abbiamo scelto di affidarci al professor Castriota”, che è responsabile del laboratorio di cardioangiologia ...