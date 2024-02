Al via le iscrizioni per i servizi di trasporto scolastico e mensa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Arezzo, 5 febbraio 2024 – Sono aperte leonline aidiper alunni che frequentano le Scuole dell’Infanzia, le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Castiglion Fiorentino per l’anno2024-2025. La domanda d’iscrizione alo dideve essere ripresentata da tutti gli utenti interessati, in quanto non si rinnova automaticamente di anno in anno, mentre la domanda di iscrizione alha valenza per l’intero ciclodi riferimento. Ilo diviene organizzato per consentire agli ...