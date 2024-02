Al via la selezione per diventare assistente di lingua italiana all’estero

Il Consiglio di Amministrazione di Invitalia ha approvato il Piano strategico di sostenibilità 2024-26, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Focaliz ...Ovviamente, per quella che è la gara di casa, al via ci sarà anche UAE Team ADQ, tra i migliori team del mondo che parteciperanno all'unica gara World Tour del Medio Oriente, per la seconda volta, ...Pubblicato il bando per la selezione di 50 laureati per lo svolgimento di tirocini di formazione validi anche ai fini della pratica forense presso il Tar Lazio. Domande entro il 9 febbraio ...