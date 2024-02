Al Parmigiano Reggiano fa bene l’aria di montagna | Bontà mondiale

(Di lunedì 5 febbraio 2024) DA QUESTE PARTI fanno una battuta che sembra banale ma contiene la verità: "di, la qualità ci guadagna". Non che in pianura il re dei formaggi valga meno, ma in quota la natura premia ulteriormente il prodotto. Appennino bolognese, dalle parti di Gaggio Montano, dove l’alta collina sfuma poco alla volta diventandocon i contrafforti che salgono verso il crinale. Qui il Caseificio Fior di latte, insieme ad altre realtà produttive di quest’area, tiene alta la bandiera delin quota e fa di questo prodotto un vanto che nonostante tutte le difficoltà gestionali e logistiche resiste e si rafforza. Ilè un ambasciatore dell’Emilia Romagna (e dell’Italia nel mondo), uno dei prodotti più imitati proprio ...

