Aie | meeting dei ministri di Energia e Clima del mondo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Idell'e deldi tutto ilsi incontreranno a Parigi il 13 e 14 febbraio prossimi per la riunione ministeriale del 2024 convocata dall'Agenzia internazionale dell'(Aie) per fare il punto sugli ultimi sviluppi nei mercati energetici, nelle politiche e nelle transizioni del settore e per definire la direzione strategica dell'Agenzia per i prossimi anni. Lo ricorda l'Agenzia rilevando che sarà anche l'occasione per celebrare il 50/o anniversario della fondazione dell'Aie da parte dell'Ocse, con eventi speciali, tra cui una serie di dialoghi ad alto livello e un forum sull'innovazione energetica. La riunione ministeriale del 2024 sarà copresieduta daidi Irlanda e Francia. Parteciperanno anche amministratori delegati delle più importanti società ...

I ministri dell'Energia e del Clima di tutto il mondo si incontreranno a Parigi il 13 e 14 febbraio prossimi per la riunione ministeriale del 2024 convocata dall'Agenzia internazionale dell'energia (A ...COLLINGWOOD premiership coach Craig McRae presented to the AFL Commission on Monday as the flag winners hosted the AFL bosses. The League calls on the reigning premiership coach to present to the ...L’arbitro Andrea Recupero (AIA Lecce) designato per dirigere l’incontro fra Varesina Sport e Tritium Calcio, inserito nel programma odierno della settima giornata di ritorno del girone B della serie D ...