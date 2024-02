AI | X | elezioni e complotti | perché si sta parlando tanto di Taylor Swift e non per la sua musica

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nella realtà,continua a macinare record, vincendo – tra le altre cose – il quarto Grammy consecutivo per il miglior album. Nella vita virtuale, tuttavia, le cose non stanno andando così bene: oltre alla già citata eliminazione dei suoi brani da TikTok (non è colpa sua: semplicemente non è stato trovato un accordo tra la piattaforma e la sua casa discografica, la Universal Music),si ritrova a essere il bersaglio di intelligenza artificiale, social network, account e mediasti. Praticamente, non si contano più e stanno sfuggendo da ogni tipo di controllo le bufale sul suo conto, soprattutto in vista delle imminentiamericane. Già,– a quanto pare – l’opinione pubblica americana non vede l’ora di capire per chi la pop ...