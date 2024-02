Ai Mondiali di Doha Tocci e Marsaglia fanno la storia nei tuffi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “Sono commosso, perché questo gruppo non smette di darmi soddisfazioni”. Quasi piange in zona mista, davanti alle telecamere di RaiSport, il direttore tecnico della nazionale italiana diOscar Bertone, scherza con il telecronista della Rai Stefano Bizzotto, con cui ricorda vent’anni di telecronache raccontando l’epopea di Tania Cagnotto, e augura lo stesso lungo periodo di soddisfazioni al suo successore, Massimiliano Mazzucchi, reintegrato al commento tecnico dopo la bufera delle frasi sessiste e razziste della scorsa estate (ma accanto a chi? Bizzotto, 62 anni, è prossimo alla pensione, mentre Lorenzo Leonarduzzi, anche lui sospeso a luglio, non si è più sentito in onda). È commosso, Oscar Bertone, perché Giovannie Lorenzoaidi(Qatar) hanno appena vinto una ...

Tutto pronto per i Mondiali di nuoto di Doha 2024 , in programma da venerdì 2 a domenica 18 febbraio: ecco la programmazione e tutte le informazioni ... (sportface)

Sarah Jodoin Di Maria si è qualificata per la finale della piattaforma 10m femminile di Tuffi dei Mondiali di Doha 2024 , in corso di svolgimento da ... (sportface)

Tutti gli italiani in gara martedì 6 febbraio ai Mondiali di Doha 2024 delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 2 a domenica 18 ... (sportface)

Domani, martedì 6 febbraio , andrà in scena la quarta giornata dei Mondiali degli sport acquatici a Doha (Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque ... (oasport)

Il nuotatore di Sasso di Castalda Domenico Acerenza e Dario Verani chiudono la 10 km in acque libere ai Mondiali 2024 di Doha e conquistano i pass per le Olimpiadi di Parigi. Acerenza, campione europ ...Domani, martedì 6 febbraio, andrà in scena la quarta giornata dei Mondiali degli sport acquatici a Doha (Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, pallanuoto, tuffi e tuffi dall ...MONDIALI 2024 - L'Italia centra la finale del tecnico a squadre: Azzurre al 6° posto nei preliminari ma a causa di una penalità sul 6° elemento. Dominio Cina.