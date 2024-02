Ai Grammy Awards 2024 ha vinto la moda country

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ormai non ci sono più dubbi: lo stile cowboy è tornato. Dopo le anticipazioni dal cinema, con Killers of the Flower Moon e Strange way of life (giusto per citarne un paio) e quelle delle passerelle, dall’ultima sfilata uomo di Louis Vuitton by Pharrel Williams a Phoebe Philo con una sofisticatawestern, l’ennesima conferma arriva dai. Dall’esibizione di Luke Combs e Tracy Chapman sulle note di Fast Car al look di Lana Del Ray: sul Red Carpet e sul palco sono state diverse le celebrity che hanno abbracciato uno stile anche definito “post western“. Miley Cyrus conquista il suo primocon un nuovo look Nonostante si prospettasse un’edizione all’insegna della Taylor ...