Ai finti minori licenza di immigrazione illegale | ora rivedere la legge Zampa

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Se un fatto, una notizia, disturba le narrazioni della sinistra, si fa di tutto per oscurare, nascondere, tacere, distrarre. I media mainstream entrano in modalità riduzione del danno. Ed ecco che la notizia, ammesso che venga riportata, finisce a pagina 20 o giù di lì, o nei titoli si omettono informazioni di contesto. La terribile violenza sessuale di gruppo su una 13enne a Catania è l’ennesima dimostrazione di questo schema. Gli assalitori non sono italiani, non c’è un Filippo Turetta, sono sette giovani egiziani, minorenni o poco più che maggiorenni. I giornaloni hanno a malapena riportato la notizia, nei titoli è stato ovviamente omesso il riferimento alla nazionalità. E le femministe? Per quella ragazzina di Catania non vedrete sfilare manifestanti al grido “bruciate tutto”, nonrete articoli né ascolterete prediche sul “patriarcato” e il ...