Agricoltura | senza aiuti alcune produzioni a rischio estinzione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nei giorni scorsi, a manifestare davanti al Parlamento Europeo a Bruxelles, era presente anche un gruppo di agricoltori modenesi della Coldiretti, tra cui il presidente Luca Borsari e il presidente del Consorzio di Burana Francesco Vincenzi, giunti nella capitale belga per sostenere il loro presidente nazionale negli incontri con le istituzioni comunitarie. Presidente Borsari, che cosa muove la protesta? "Ci vuole un cambio di passo. Oggi la politica europea ha una visione ambientale non del tutto realistica, poiché non riconosce negli agricoltori i custodi dei territori e dei terreni e i garanti della continuità della biodiversità. Ne è dimostrazione il vincolo di mettere a risposo un 4% dei terreni coltivati, una regola che penalizza la capacità produttiva e appesantisce il lavoro degli agricoltori, ingiustamente visti come inquinatori, mentre sono proprio loro a garantire la ...

Aumentano sempre di più i siti web che eliminano la possibilità di restituire gratuitamente i prodotti acquistati. Molte aziende iniziano a chiedere al cliente di pagare le spese di spedizione o un pi ...Un gruppo di agricoltori modenesi della Coldiretti ha manifestato a Bruxelles per sostenere il presidente nazionale nelle trattative con le istituzioni europee. Gli agricoltori chiedono un cambio di p ...In serata la comunicazione da parte dei leader dei movimenti degli agricoltori della data per la manifestazione nazionale sempre a Roma. In strada polizia e carabinieri per scongiurare eccessi ...