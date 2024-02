Agricoltura | Costa M5S | ‘ipocrita governo solidale con protesta | peggiorate condizioni’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – "È interessante leggere le dichiarazioni di vicinanza unanime agli agricoltori, ma per affrontare i problemi non bisogna cadere nell?ipocrisia. Questonon ha prorogato l?esenzione Irpef per il 2024 come era accaduto negli ultimi otto anni, non ha confermato l?esonero contributivo per i giovani agricoltori, né ha creduto nell'importante strumento del credito di imposta per l?acquisto di beni strumentali per la strategia4.0: tutte misure di concreto sostegno. Servono fatti, non dichiarazioni di vicinanza". Lo sottolinea il vicepresidente della Camera Sergio, del M5S."La dicotomia politiche green controè fallace e ci fa perdere tutti, anche perché gli agricoltori sono tra i primi a pagare le conseguenze della crisi climatica in atto – spiega-. Piuttosto bisogna sostenere il reddito degli agricoltori in questa delicata fase di transizione: potenziando il lavoro di Ismea per la definizione dei costi medi di produzione di tutti i prodotti agricoli, anche al fine di dare piena applicazione al dgls 198 del 2021 che prevede che non si possa pagare il prodotto acquisito nella filiera a un prezzo inferiore ai costi medi di produzione; contrastando le pratiche di commercio sleali, con l?aumento dei controlli, inclusi quelli doganali in entrata, per evitare la concorrenza di prodotti extra Ue che non rispettino i canoni di tracciabilità, qualità, e tipologia di coltivazione. Inoltre bisogna potenziare lo strumento dei contratti di filiera che oggi vedono il produttore perdente e intermediari vincenti", aggiunge."Invece di entrare nel merito il dibattito si sta spostando su un terreno che mette chi vive dicontro le politiche green che dovranno poi aiutarli. È una contraddizione e come sempre i più deboli ne usciranno perdenti. Chiediamo che ilaffronti il problema in maniera matura e responsabile", conclude l'esponente M5S.