Agricoltori | protesta a Santa Maria Capua Vetere | verdura gettata fuori supermercato

(Di lunedì 5 febbraio 2024). Azione dida parte degli, in provincia di Caserta. Dopo aver mandato in tilt il traffico del casello autostradale questa mattina, hanno poi scaricato cassette di frutta eall’esterno di undi una nota catena della grande distruzione. “La nostra bandiera è stata infangata da chi usa i nostri marchi per trarre vantaggio dalla commercializzazione e svende il nostro paese agli interessi delle multinazionali”, ha detto durante l’iniziativa il portavoce Gianni Fabbris. “Basta con la favoletta che qui va tutto bene, occorre aprire un tavolo. – ha ribadito Fabbris – Servono controlli, serve ...

Sanremo, 5 febbraio 2024 – La rivolta dei trattori sta per approdare al Festival di Sanremo. Nessun blocco in programma davanti all’Ariston, ma gli ... (quotidiano)

Festa degli agricoltori 2024, l'appello del comitato: "Si rinnova l'amore per la terra e la solidarietà al Meyer: solidali con chi protesta" ...chiedono ad Amadeus quale sarebbe ala sua reazione qualora gli agricoltori e i produttori del settore primario che da giorni – in tutta Europa e in Italia – sono impegnati in una serie di proteste ...“È una protesta assolutamente giusta e sacrosanta”, perché c’è di mezzo il “diritto al lavoro e la tutela del lavoro”. Così Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo in confere ...