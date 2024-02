Aggressioni al personale scolastico | in un mese sono già 27 un caso a settimana | in tutto il 2023 se ne sono registrati 36

La donna non è in pericolo di vita. Questa mattina, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Varese dalla Polizia con l'accusa di lesioni per aver accoltellato una professoressa 57enne all'atrio dell ...Minorenni sempre più in pericolo per le minacce del web. Negli ultimi 10 anni, il panorama del rischio online per i minori si è ampliato, arrivando ad esprimersi con ...L'aggressione si è consumata intorno alle ore 8:00, durante l'orario d'ingresso: l'insegnante, rimasta cosciente per tutto il tempo, è stata prima soccorsa dai colleghi e poi dal personale medico del ...