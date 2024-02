Aggiornamento graduatorie d’istituto e provinciali Bolzano | domande entro il 26 febbraio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Con circolare n. 116248 del 052024 il Direttore provinciale scuole ha comunicato la riapertura dei termini per i docenti che aspirano ad inserirsi nelledell'Intendenza scolastica italiana- scuole statali in lingua italiana della Provincia di- o ad aggiornare la propria posizione. L'articolo .

Si tratta di aspetti che si stanno facendo sempre più largo in un contesto educativo ed assume un aspetto rilevante anche per quanto riguarda il punteggio delle Graduatorie Provinciali per le ...Il CCNL 2019/2021 ha introdotto significative novità per il personale ATA, riguardanti sia la struttura organizzativa che le modalità di inquadramento.Sugli emendamenti al Decreto Milleproroghe il voto in Commissione Bilancio avverrà nella prossima settimana, verosimilmente tra mercoledì e giovedì.