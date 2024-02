Agenzia delle Entrate | in arrivo 1 500 assunzioni in tre anni

novità da parte dell’agenzia delle Entrate in materia di Certificazione unica per il 2024 . Il documento, che riassume i redditi percepiti dal ... (ilcorrieredellacitta)

TARQUINIA – Il giorno 25 gennaio presso l’Aula Magna dell’istituto V. Cardarelli di Tarquinia si è svolto un seminario svolto dall’Agenzia per le entrate – Riscossioni dal titolo “ Fisco e Scuola per ...L’audizione è stata convocata per capire la condizione dei lavoratori e dei giornalisti dell’agenzia Dire a seguito delle recenti problematiche aziendali. “Esprimo forte preoccupazione per la crisi ...Ammontano a 24,7 miliardi di euro le somme confluite nelle casse dello Stato nel 2023 grazie alla complessiva attività svolta da Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione: 4,5 miliardi ...