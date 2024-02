Aereo esce fuori pista e atterra sulla neve | panico per 179 passeggeri

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Attimi di paura per i 179che si trovavano a brodo di un volo charter della compagnia aerea "Avion Express", partito lo scorso 3 febbraio dall'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo e diretto a Vilnius, in Lituania. Intorno alle 14.20, durante la fase diggio, il velivolo ha...

Tra le novità Netflix del 2024 c'è un film molto atteso, candidato ai Golden Globes e agli Oscar 2024 come miglior film straniero, che è pronto a ... (today)

ECCELLENZA - Maceratese vince grazie ad un rigore del capitano ma il Montegiorgio esce a testa altissima dall'Helvia Recina: i giudizi Pagelle Maceratese GAGLIARDINI 6: Nelle poche volte in cui viene ...Airbus Avion Express del volo Milano Bergamo – Vilnius esce di pista in fase di atterraggio. L’incidente è accaduto a Vilnius il 3 febbraio 2024 Un Airbus A320-200 dell'Avion Express, immatricolato LY ...Attimi di paura sulla pista dell’aeroporto di Vilnius, in Lituania: un Airbus A320 della compagnia lituana Avion Express partito dallo scalo bergamasco di Orio al Serio poco più di due ore prima ha ...