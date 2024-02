“Adotta un filosofo + uno scienziato” | vince ancora il De Caprariis

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiÈ stata un’esperienza istruttiva e divertente quella che gli studenti del Liceo “V. De” di Atripalda hanno vissuto a Ginevra. Un viaggio che è stato il meritato premio per aver vinto, per la terza volta consecutiva,”un+ uno”. Si tratta del concorso immaginato dai professori Massimo Adinolfi e Paolo Massarotti, promosso dalla Fondazione Campania dei Festival, sostenuto dalla Regione Campania in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Tre studenti della classe VA – Roberto Meoli, Cristian Manzo e Felicia Ambrosone – si sono aggiudicati il primo premio con un cortometraggio in tre scene indipendenti con cui hanno affrontato in maniera originale il tema proposto in questa ...