Adolescenti | disturbi mentali e violenza Mencacci | «Non chiamiamolo disagio»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ideglie dei giovani adulti sono in allarmante crescita. Lo dimostrano gli episodi continui dicontro coetanei e adulti, ma anche contro se stessi, a cui ogni giorno siamo ormai abituati ad assistere scorrendo le notizie. L’ultimo è il caso di oggi 5 febbraio. In una scuola di Varese un 17enne ha accoltellato la sua professoressa durante le lezioni, in classe, davanti a tutti. E poi, solo ieri, l’ennesimo stupro di gruppo contro una ragazzina di 13 anni a Catania. Ma cosa sta succedendo? Quali sono i segnali che i genitori e la scuola devono osservare nei ragazzi per prevenire nuovi casi? Ne abbiamo parlato con il Professor Claudio, Medico psichiatra, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, Past President della Società Italiana di ...