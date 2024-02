Addio Hamrin | le lacrime della moglie quando andò al Milan

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Firenze, 05 febbraio 2024 – Firenze ha rappresentato per Kurt, quello che Cagliari è stato per Gigi Riva. Certo, ’Rombo di tuono’ è rimasto fedele alla sua isola, ma Uccellino ha sempre giurato amore eterno alla Torre di Maratona e Ponte Vecchio. A proposito, fu proprio Beppe Pegolotti, sulle colonne di questo giornale (febbraio 1964 a Bergamo dopo una cinquina all’Atalanta del 7-1 finale), a dargli quel soprannome che lo ha accompagnato per le strade’sua’ città e sui campi che ha calcato con eleganza e leggerezza. Proprio come un uccellino. Ma guai a pensare che fosse fragile. Tutt’altro, gentile, disponibile con tutti, quello si. Impossibile non voler bene a Kurt, fuori ed entro il rettangolo di gioco. Il suo regno era il Campo di Marte, daarrivò a Firenze, andando ad abitare – con l’inseparabile Malatrasi – ...