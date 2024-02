Addio a Giovan Battista Nazzaro | poeta studioso del futurismo

(Di lunedì 5 febbraio 2024), critico letterario,delle avanguardie con particolare riguardo al. Classe 1933, era nato a Montesarchio in provincia di Benevento e si e’ spento a Napoli dove aveva trascorso la maggior parte della vita ed era stato fra gli animatori dei fermenti culturali che si raccolsero attorno alla celebre Saletta Rossa dell’editore Guida a Port’Alba. Talento precoce dalla forte personalita’, dopo il diploma frequento’ le lezioni dele filosofo Aldo Masullo mentre scopriva Adorno, Jaspers, Levy-Bruhl e De Martino. Nel 1959 comincio’ a lavorare come maestro elementare e si impegno’ negli anni Sessanta nella produzione di poesie visive e tecnologiche con il Gruppo ’70. Amico e riferimento di molti ...

Addio al vecchio “bonus Cultura” , come era ribattezzata “18App”, la misura introdotta dal governo Renzi: dal 31 gennaio 2024 entrano in vigore due ... (urbanpost)

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Jurgen Klopp non sarà alla guida del Liverpool la prossima stagione, dopo aver annunciato la sua ... (justcalcio)

Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha rilasciato un'intervista a La Vanguardia, dove ha parlato dei temi d'attualità del club catalano, su tutti l'addio di Xavi a fine stagione: "Non me lo ...Pochi lo conoscono ma sembra promettere bene, almeno secondo le indicazioni di chi conosce il calcio serbo. E' arrivato al Toro nelle ultime ore di mercato ed è apparso quasi ...C'erano Azzurra Caltagirone, amministratore delegato del Messaggero, Luigi Gubitosi (ex ad di Tim e presidente della Luiss), Victor Massiah (ex ad di Ubi banca), Giovanni Ronca, responsabile del ...