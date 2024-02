Adani | “Inter superiore alla Juve? Valore al lavoro | da una parte i parametri zero | dall’altra Locatelli a 40 milioni”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’batte lantus 1-0 e vince lo scontro diretto per lo Scudetto, infiammando il dibattito a ‘La Domenica Sportiva’. Per Eraldo Pecci e Fulvio Collovati la formazione di Simone Inzaghi è nettamentea quella di Massimiliano Allegri, mentre Lelenon è dello stesso avviso e premia ildel tecnico nerazzurro. “Voi non dateal”, spiega l’ex difensore e attuale opinionista Rai. “Sono totalmente in disaccordo – aggiunge -. L’che prende due anni fa come rinforzi Darmian e Acerbi, non può essere paragonata a Bremer e Danilo, e parliamo della difesa. Andiamo in mezzo al campo: l’prende a parametroMkhitaryan, che non voleva nessuno se non l’, e ...