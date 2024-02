Ad Arezzo il giardino Norma Cossetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – A pochi giorni dalle celebrazioni che ricordano la tragedia delle foibe, è stata svelata questa mattina l'intitolazione adell'area verde posta tra via Crispi, via Guadagnoli e via Signorelli alla presenza dell'assessore Alberto Merelli. L'intitolazione dà compimento all'atto di indirizzo presentato dall'allora consigliere comunale Roberto Bardelli nel 2019 e approvato all'unanimità dalla giunta comunale nel 2022. Presenti alla cerimonia le autorità civili e militari: con loro anche Silvano Olmi, presidente del Comitato “10 febbraio” e il labaro della sezione didell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.rappresenta quella tragedia che vide migliaia di italiani vittime della violenza dei partigiani ...