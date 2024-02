Acerbi tira su il muro in Inter-Juventus e domina un altro duello

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ormai non è più una sorpresa: nei grandi duelli, Francescosta mostrando tutta la sua efficacia. Come ieri in– Se nella partita di andata Francesco, giocando a sinistra, non ne ha avuto la possibilità, inha disputato il suocon Dusan Vlahovic. E lo ha stravinto. Il serbo, salvo un errore clamoroso nel primo tempo dovuto a un controllo sbagliato, non ha praticamente mai visto la palla e non ha mai avuto occasione di rendersi pericoloso. Merito anche e soprattutto deleretto da, impeccabile in fase difensiva. Non è la prima volta: proprio a lui Simone Inzaghi dallo scorso anno ha dato in mano le chiavi della difesa, piazzandolo come pilastro centrale ...