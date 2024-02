Accoltellato in strada in provincia di Latina | un uomo finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 Un episodio di violenza ancora senza spiegazione quello che ha portato al ricovero ospedaliero di un 39enne immigrato, con ferite da taglio su braccia, mani e gambe. Fortunatamente le lesioni non sono gravi né penetranti, ad eccezione di un danno alla milza che ha richiesto un intervento chirurgico urgente. L’aggressione questa notte davanti alle Poste centrali di Aprilia, luogo di ritrovo notturno per giovani e meno giovani. La Scena del Crimine e le Indagini in Corso Il violento episodio è avvenuto in largo Marconi, dove gruppi di persone si radunano fino a tarda notte. Gli investigatori dei Carabinieri di via Tiberio stanno cercando testimoni e gli autori di questa brutale aggressione. La presenza di telecamere di videosorveglianza in piazza e lungo laprincipale potrebbe fornire elementi cruciali per risolvere il caso. ...