Accoltellato in strada a Cesano Boscone | gravissimo 32enne

(Di lunedì 5 febbraio 2024)(Milano), 5 febbraio 2024 – Un uomo di 32 anni è stato, in provincia di Milano, nel corso di una lite perscaturita per motivi ancora sconosciuti. Il ferito, un uomo di origine straniera, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Niguarda in condizioni molto gravi. I soccorritori del 118 sono intervenuti alle 15.50 in via Salvo D'Acquisto dove a terra hanno trovato il, semi incosciente, che presentava ferite al torace e alla schiena. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Corsico che indagano sul caso.