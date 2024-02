Accerchieremo Roma I trattori verso la Capitale | Meloni non ci riceva se non sa come aiutarci

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il leader Danilo Calvani sarà in questura per concordare le modalità della protesta: "Un accerchiamento, non per un solo giorno e non solo con i". L'assenza di fondi che "sono gestiti esclusivamente da Coldiretti, per cui possono stanziare anche 100 miliardi ma così a noi arriva poco o nulla"

Alla vigilia di un'altra settimana tesa di proteste degli agricoltori, la premier Meloni ha già confermato l'aumento da 5 a 8 miliardi di risorse del Pnrr a disposizione del… Il leader Danilo Calvani sarà in questura per concordare le modalità della protesta: "Un accerchiamento, non per un solo giorno e non solo con i ...Gli agricoltori questa settimana continuano la mobilitazione in tutta Italia. Occhi puntati sulla Capitale. Vogliono anche essere ospitati al Festival di Sanremo, "per raccontare a tutti gli spettator ...